В США ужесточат меры против вооруженного насилия. Байден подписал указ

Президент Исполнительных Штатов Америки Джо Байден подписал приказ об активизации работы по усилению мер по снижению насилия с применением личного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

Основными направлениями работы будут мероприятия, направленные на уменьшение доступа к огнестрельному оружию для людей, представляющих общественную угрозу, усилят ответственность производителей оружия по контролю за его распространением и увеличат поддержку для общин, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия.

Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

В тот же день произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

А 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

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