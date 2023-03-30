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В США ужесточат меры против вооруженного насилия. Байден подписал указ

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США, Четверг 30 марта 2023 22:42
В США ужесточат меры против вооруженного насилия. Байден подписал указ Фото: В США ужесточат меры против вооруженного насилия. Байден подписал указ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Исполнительных Штатов Америки Джо Байден подписал приказ об активизации работы по усилению мер по снижению насилия с применением личного огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Байден поручил ускорить разработку мер, направленных на уменьшение угрозы неправомерного применения гражданами личного оружия.

Основными направлениями работы будут мероприятия, направленные на уменьшение доступа к огнестрельному оружию для людей, представляющих общественную угрозу, усилят ответственность производителей оружия по контролю за его распространением и увеличат поддержку для общин, пострадавших от насилия с применением огнестрельного оружия.

    Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере десять человек погибли. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

    В тот же день произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

    А 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

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