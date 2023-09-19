Байден хочет лично услышать от Зеленского о ситуации на фронте, - Белый дом

"Президент (Джо Байден - ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - сказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что "когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться".

Кирби отметил, что встреча президентов в Белом доме будет проходить в "критически важное время".

Также представитель Белого дома подтвердил, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.

"Для членов Конгресса важно услышать от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил Кирби.

Визит Зеленского в США

Самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану, у Зеленского запланированы встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН.

Кроме того, президент Украины 20 сентября проведет в Нью-Йорке встречу с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, а также планируется встреча с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне.

Более подробно о том, чего ждать от визита президента Украины в США, - читайте в материале РБК-Украина.