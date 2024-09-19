Байден будет говорить о войне в Украине на заседании Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден во время выступления на сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, будет говорить о войне в Украине, как об одном из главных кризисов современного мира.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент будет говорить о современном кризисе, с которым мы сталкиваемся. В этом контексте войны в Украине и Секторе Газа являются двумя главными темами", - сказал он. Представитель Белого дома также отметил, что Байден будет говорить о том, как лидерство США и формирование коалиции изменило ситуацию в обоих конфликтах и как следует работать дальше на этих направлениях.