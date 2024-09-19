Байден говоритиме про війну в Україні на засіданні Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден під час виступу на сесії Генасамблеї ООН наступного тижня, говоритиме про війну в Україні, які про одну з головних криз сучасного світу.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

"Думаю, ви можете очікувати, що президент буде говорити про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. В цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома найголовнішими темами", - сказав він. Представник Білого дому також зазначив, що Байден буде говорити про те, як лідерство США і формування коаліції змінило ситуацію в обидвох конфліктах та як слід працювати далі на цих напрямках.