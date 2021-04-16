Байден ще розглядає санкції проти "Північного потоку - 2", але це складне питання

США вивчають варіанти введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" . Однак це складне питання, оскільки обмеження стосуються американських союзників в Європі.

"Північний потік - 2" - це складне питання, що зачіпає наших союзників в Європі ", - сказав Байден, відповідаючи на питання про можливі санкції проти учасників будівництва газопроводу.

Президент США нагадав, що з самого початку виступав проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2". "Однак це все ще є питанням, яке знаходиться" в грі ", - додав він.

Нагадаємо, російський проект "Північний потік - 2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. У США наклали санкції на компанії, які беруть участь в цьому проекті, оскільки вважають, що Росія використовує цей проект з метою впливу на Європу. Реалізація проекту була припинена, проте зараз вона продовжилася.