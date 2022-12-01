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Байден допустил переговоры с Путиным, но есть условие

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден считает возможными переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, но только если он будет намерен закончить войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Politico Эли Стоколса в Twitter.

"Я готов поговорить с Путиным, если, действительно, в нем есть заинтересованность - он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал", - отметил лидер США.

Байден также добавил, что его переговоры с Путиным возможны только в случае, если союзники по НАТО одобрят такую инициативу.

Президент подчеркнул, что российский диктатор "просчитался по всем пунктам", и мысль о его победе над Украиной даже "невозможно представить".

Напомним, ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Также мы писали, что, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, только глава украинского государства Владимир Зеленский может принять решение о начале переговоров с Россией и США не могут надавить на Украину.

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