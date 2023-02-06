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Байден донес до Китая о планах США в отношении разведывательного аэростата

Фото: Джо Байден и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил, что четко донес до китайской стороны, какие меры США намеревались принять в отношении аэростата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Байден сказал, что изначально считал, что воздушный шар нужно сбить.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

Также сообщалось, что воздушный шар, замеченный в небе над Латинской Америкой, также принадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.

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