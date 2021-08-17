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Іран продовжує нарощувати збагачення урану

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Іран, Вівторок 17 серпня 2021 07:25
Іран продовжує нарощувати збагачення урану Фото: Іран продовжує нарощувати збагачення урану (flickr)
Автор: РБК-Україна

Іран продовжує нарощувати збагачення урану. США виявляють занепокоєння і закликають Тегеран закінчити "ядерну ескалацію".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає, що Іран домігся істотного успіху в збагаченні урану. Згідно з доповіддю МАГАТЕ, Іран виробив деяку кількість збагаченого до 20 відсотків металевого урану. Це є третім кроком у чотириетапному плані Ірану. Четвертий передбачає виготовлення паливної пластини реактора.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що в Ірану немає ніякої правдоподібної мотивації для виробництва металевого урану такого рівня збагачення, яке може застосовуватися для виготовлення атомної бомби. Він закликав Іран "закінчити свою ядерну ескалацію" і повернутися за стіл переговорів з відновлення ядерної угоди.

Наприкінці травня МАГАТЕ дійшло висновку, що запаси збагаченого урану в Ірані в 16 разів перевищують допустиму за договором 2015 року кількість. За словами глави організації Рафаеля Гроссі, ця обставина і відсутність прогресу в переговорах з Іраном не дозволяють чітко упевнитися в мирному характері атомної програми країни. І може загальмувати переговори про нову ядерну угоду.

Нагадаємо, що єдина АЕС в Ірані відновила роботу після аварійної зупинки.

Також новий прем'єр Ізраїлю застерігає світ від ядерної угоди з Іраном.

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