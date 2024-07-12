Байден дал понять, что не планирует снимать кандидатуру с президентских выборов, - NYT

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не продемонстрировал никаких признаков того, что рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах.
Об этом свидетельствуют его заявления в ходе итоговой пресс-конференции Вашингтонского саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
На вопрос СМИ, почему он не передает эстафету молодому поколению, он ответил, что "серьезность ситуации" требует опыта.
Глава Белого дома допустил несколько ошибок, например, сказал "вице-президент Трамп", имея в виду Камалу Харрис.
"В то же время, он давал убедительные ответы, глубоко погружаясь в некоторые сложные вопросы внешней политики. И провел больше времени за лекторской трибуной, чем во время своих двух последних сольных пресс-конференций", - отмечает издание.
Напомним, после провального участия в дебатах с Дональдом Трампом, в Демократической партии считают, что Байдену необходимо отказаться от участия в нынешних президентских выборах, поскольку шансы победить оппонента равны нулю.
Собеседники издания NBC News отметили, что мнение о том, что он должен выйти из кампании и передать номинацию от демократов кому-то другому, - скорее всего, вице-президенту Камале Харрис, - широко распространено даже в рядах кампании и внешних демократических структур, которые ее поддерживают.
Зато Байден настаивает, что не планирует покидать избирательную кампанию. На днях глава Белого дома написал письмо коллегам-демократам, которым пытается подавить внутрипартийный бунт против его кампании.
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