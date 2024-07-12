Байден дал понять, что не планирует снимать кандидатуру с президентских выборов, - NYT

На вопрос СМИ, почему он не передает эстафету молодому поколению, он ответил, что "серьезность ситуации" требует опыта.

Глава Белого дома допустил несколько ошибок, например, сказал "вице-президент Трамп", имея в виду Камалу Харрис.

"В то же время, он давал убедительные ответы, глубоко погружаясь в некоторые сложные вопросы внешней политики. И провел больше времени за лекторской трибуной, чем во время своих двух последних сольных пресс-конференций", - отмечает издание.