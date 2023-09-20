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Байден в четверг объявит новую помощь Украине. СМИ узнали, будет ли там ATACMS

Фото: президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Джо Байден выступит с речью в четверг, 21 сентября. Он должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Twitter написала корреспондентка Fox News Жаки Генрих.

По данным источников, Байден объявит об еще одном пакете помощи Украине. В котором будет "один или два новых элемента".

При этом в пакет, возможно, не войдут ракеты ATACMS и ПТРК. Однако США все еще рассматривают варианты передачи вооружения Украине. В США сконцентрировались на помощи Украине в прохождении минных полей, потому что считают, что это ускорит контрнаступление.

США планируют передать оборудование для разминирования, больше кассетных боеприпасов, воздушное прикрытие наземных ресурсов, а также бронетехнику и противотанковое оборудование для уничтожения российских вертолетов.

ATACMS для Украины

Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США " на финишной прямой " по поставке дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США – читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ