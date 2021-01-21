У США затвердили голову нацрозвідки: хто буде контролювати роботу ФБР і ЦРУ

Фото: Авріл Хейнс (Joe Raedle)

Сенат США схвалив кандидатуру Авріл Хейнс на посаду директора національної розвідки. Нацразведка координує 18 спецслужб США, в тому числі ЦРУ, АНБ і ФБР.

Про це повідомляє CNN.

Пані Хэйнс раніше вже працювала в команді з Джо Байденом. У 2013-2015 роках вона працювала заступником директора ЦРУ, а в 2015-2017 роках — заступником радника президента Барака Обами з нацбезпеки.

На слуханнях у Сенаті пані Хейнс звертала увагу на загрози кіберпростору, що виходять з боку Росії. Такі загрози, за її словами, «серйозний привід для занепокоєння» і «серйозний ризик». Але вона визнала, що їй потрібно більше інформації, щоб зробити однозначний висновок про масштаби цих загроз.

Раніше Байден призначив тимчасових міністрів фінансів і юстиції, а також тимчасового главу Держдепартаменту і Пентагону.

Так, виконувати обов'язки держсекретаря буде Ден Сміт, тимчасовим главою міністерства фінансів стане Енді Бокол, міністерства юстиції - Монті Уілкінсон, зазначено в повідомленні.

Раніше кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летального зброї Україні.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.

Зазначимо, з іншими кандидатами Байдена на урядові посади ви можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.