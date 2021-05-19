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Байден у бесіді з Путіним вказав на підрив Росією морських конвенцій

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив, що обговорював з російським лідером Володимиром Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі. Москва порушує прийняті в світовій спільноті норми.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Байден зазначив, що усталені принципи поведінки на морі, такі як свобода судноплавства, є опорою світової економіки та міжнародної безпеки.

"Ми бачимо, що ці правила все більше ставляться під питання як швидким розвитком технологій, так і підривними діями таких країн, як Китай і Росія, з якими я безпосередньо це обговорював: як з головою КНР Сі Цзіньпіном, так і з президентом Путіним", - сказав президент.

Нагадає, Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

Раніше МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

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