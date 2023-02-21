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Байден анонсировал новые санкции против РФ к годовщине вторжения в Украину

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал новые санкции против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления американского лидера в Варшаве.

"На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против России вместе с нашими партнерами", - заявил он.

Напомним, министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Добавим, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

Ожидается, что будут введены персональные санкции против россиян, ответственных за агрессию против Украины. Кроме того, внимание будет уделено вопросам обхода РФ санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС "на верном пути" к принятию новых санкций против России, которые будут введены к годовщине вторжения в Украину.

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