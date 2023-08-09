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Хлопок цветет, россияне горят. В ВСУ рассказали о достижениях на Таврическом направлении

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Среда 09 августа 2023 14:55
Хлопок цветет, россияне горят. В ВСУ рассказали о достижениях на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины в течение суток выполнили 1545 огневых задач на Таврическом направлении. Уничтожили 18 единиц вражеской техники.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"На Таврическом направлении цветет хлопок и горят россияне... За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1)", - рассказал Тарнавский.

Также наши воины уничтожили 18 единиц техники врага, в том числе:

  • 3 танка;
  • 6 ББМ;
  • 3 артиллерийские системы и минометы;
  • 2 РСЗО;
  • 1 БпЛА;
  • 3 единицы автомобильной техники.

"Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт", - добавляет Тарнавский.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 820 оккупантов. Потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины составили 251 620 единиц личного состава.

Как отмечает Институт изучения войны, наши солдаты ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Между тем, россияне жалуются на атаки ВСУ с бронетехникой и поддержкой танков вблизи Роботиного.

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