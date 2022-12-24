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"Хлопок" в Москве: сгорел склад на территории института легких сплавов

Фото: в Москве произошел пожар на территории института легких сплавов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института лёгких сплавов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

По состоянию на 21:30 открытое горение было ликвидировано.

"Горит состав с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. В здании по улице Горбунова в Можайском районе до сих пор продолжаются взрывы. На месте столичные пожарные", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Москве произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.

По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, количество регулярно происходящих в России пожаров только будет увеличиваться с каждой неделей.

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