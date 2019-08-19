"Баварія" оголосила про оренду гравця "Барселони" Коутиньо

Мюнхенська "Баварія" офіційно оголосила про перехід півзахисника каталонської "Барселони" Філіпе Коутіньйо. Про це повідомляється на сайті німецького клубу.

27-річний гравець приєднається до нової команди на правах оренди, розрахованої на один сезон. Бразилець виступатиме під номером 10, який протягом останніх 10 років належав нападнику Арьєн Роббена. Голландець покинув клуб після закінчення минулого сезону.

У повідомленні наголошується, що сторони погодилися не розголошувати фінансові деталі угоди. Однак на сайті "Барселона" інформується, що гравець обійшовся "Баварії" в 8,5 млн євро. У договорі також прописана необов'язкова опція викупу гравця за фіксовану суму - 120 млн євро. При цьому мюнхенці будуть зобов'язані виплачувати гравцеві зарплату в повному обсязі.

Коутиньо перейшов у "Барселону" в січні минулого року з "Ліверпуля". Його трансфер обійшовся каталонському клубу в 145 млн євро.

У складі "синьо-гранатових" футболіст провів 75 матчів. На його рахунку 21 забитий м'яч і 11 результативних передач. Його контракт розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, раніше найтитулованіший клуб Німеччини оголосив про перехід на правах оренди віце-чемпіона світу в складі збірної Хорватії півзахисника міланського "Інтера" Івана Перішіча.