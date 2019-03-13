Баварія - Ліверпуль: анонс матчу

Фото: "Баварія" - "Ліверпуль" (twitter.com/lfc)

Готуємося до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" і "Ліверпуль" проведуть між собою другий матч 1/8 Ліги чемпіонів і визначать, хто вийде в чвертьфінал турніру. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають мюнхенський клуб фаворитом поєдинку. Перший матч завершився нульовою нічиєю.

13 березня 22:00

Мюнхен, стадіон "Альянц-Арена"

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Баварією" завершився без забитих м'ячів. У результаті питання володаря путівки до чвертьфіналу вирішиться в грі у відповідь в Мюнхені.

Мюнхенцям для того, щоб пройти в наступний раунд, потрібна тільки перемога, а ось "Ліверпуль", який в першому матчі зробив головне - не пропустив вдома, влаштує будь-яка результативна нічия. Повторення результату першого матчу призведе до додаткового часу.

У "Баварії" відбуває дискваліфікацію Томас Мюллер ще за матч з "Аяксом", а також Йозуа Кімміх через перебір карток в першій грі. Участь Алаби, Ар'єна Роббена і Корентена Толіссо під великим питанням. А ось у "Ліверпуля", навпаки, після дискваліфікації повертається Вірджил ван Дейк. Через травми не зіграють Джо Гомес і Алекс Окслейд-Чемберлен.

Орієнтовні склади:

"Баварія": Нойєр; Рафінья, Зюле, Хуммельс, Алаба; Мартінес, Тьяго, Гнабрі, Хамес, Рібері; Левандовскі

"Ліверпуль": Аліссон; Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Робертсон; Вейналдум, Фабіньо, Хендерсон; Салах, Фірміно, Мане