У "Батьківщині" заявили, що партія та Тимошенко перемагають на виборах чесно

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

У "Батьківщині" зауважили, що партія ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій

У "Батьківщині" заявили, що партія та її лідер Юлія Тимошенко перемагають на виборах чесно. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайт партії.

Як зазначається, до виборів президента України залишаються лічені дні і менш як за місяць "люди винесуть нинішньому президенту невтішний вердикт".

"До моменту, коли країна нарешті позбудеться влади, яка в своїй жадобі до збагачення не зупиняється навіть перед торгівлею з ворогом, залишаються лічені дні. Сьогодні вже всім очевидно - менш як за місяць люди винесуть нинішньому президенту невтішний вердикт і йому доведеться відповісти за все. Зокрема, за держану зраду - найжахливіше, що може вчинити головнокомандувач під час війни", - йдеться у заяві.

У партії також заявили, що чинний президент України Петро Порошенко не готовий до змістовної дискусії.

"Напевно, саме усвідомлення неминучості покарання за всі свої злочини - головний мотив, який змушує Петра Порошенка з останніх сил чіплятися за посаду. Не готовий до змістовної дискусії, як і його попередник Янукович, він робить ставку на дискредитацію головних опонентів. А не знаходячи жодних підстав для неї, руками кишенькових СБУ та ГПУ вигадує справи, які почасти виходять за межі здорового глузду, та створює фейкові "докази", що їх потім тиражують підконтрольні режиму медіа. Саме так ми розцінюємо повідомлення підконтрольних Банковій Служби безпеки та Генеральної прокуратури про намір "Батьківщини" витратити понад два мільярди гривень на "піраміду" з підтримки на виборах", - заявили у "Батьківщині".

У "Батьківщині" зауважили, що партія ніколи не опускалася до підкупу та фальсифікацій. Кожна перемога партії була здобута чесно. Так само прозоро була зібрана та витрачена кожна копійка з куди менш скромного за президентський партійного бюджету.

"Це не Тимошенко, а Порошенко, який контролює бюджет і статки якого за останній рік зросли у 83 рази, витрачає мільярди на підкуп людей, роздаючи "Петрову тисячу" та маніпулюючи доплатами до пенсій та субсидіями. Це не "Батьківщина", а "золоті хлопчики" Петра Олексійовича лише на продажі неякісних російських запчастин заробляють по чверті мільярда гривень", - заявили у партії.

Крім того, у "Батьківщині" заявили, що "сітки" Порошенка сьогодні оплутали всю країну, як і його корупція".

"Це очевидно для всіх, окрім правоохоронних органів, які замість відповідати за національну безпеку забезпечують безкарність владі. Чекати залишилося недовго. Весна неодмінно переможе. І відповісти перед народом доведеться не лише тим, хто наживався на людських стражданнях і на крові, а й тим, хто прикривав ці злочини", - йдеться у заяві.