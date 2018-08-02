У "Батьківщині" розкритикували рішення щодо вимкнення аналогового телебачення

У "Батьківщині" вважають, що таким рішенням влада вкотре продемонструвала свою безвідповідальність

Непродуманим і непідготовленим вимкненням аналогового телебачення чинна влада вкотре продемонструвала свою безвідповідальність. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Сергій Соболєв, коментуючи вимкнення Концерном радіомовлення, радіозв’язку і телебачення аналогового сигналу 13 телеканалів у Києві та 14 телеканалів у Кіровоградській області, передає прес-служба політсили.

"Ми стали свідками чергової безвідповідальності чиновників. Напередодні виборів, коли для людей вкрай важливо мати доступ до отримання інформації, вимикається аналоговий сигнал телебачення. Чимало людей, зокрема, у сільській місцевості, просто не може собі дозволити ні цифрове, ні супутникове ТБ", – зауважив політик.

Сергій Соболєв звернув увагу, що вже сьогодні 115 тисяч мешканців Кіровоградської області, переважно найбідніші верстви населення, пенсіонери та інваліди позбавлені можливості дивитися всі канали, крім Суспільного.

За словами депутата від "Батьківщини", відключення аналогового телебачення – це серйозна проблема для простих людей, особливо у селі. Адже їм не лише треба знайти гроші на придбання спеціальних приставок, антен, заплатити за сервіс з налаштування, перепрошивку каналів. У селах досі не всі мають доступ до інтернету, а декому, як показує практика, потрібно навіть телевізор новий купувати, бо старі не придатні для налаштування на цифровий сигнал.

"Ми вже маємо бурхливу реакцію: сотні кіровоградців телефонують в обласну організацію партії "Батьківщина" з проханням щось порадити. Дзвонять тяжкохворі, літні, самотні люди, для яких телевізор – це єдине вікно для зв’язку із зовнішнім світом. Обуренню людей немає меж. Чергове "покращення життя" їм вже стало поперек горла", – наголосив парламентар.

Як зауважив Сергій Соболєв, державна програма з впровадження цифрового телерадіомовлення, на жаль, не діє.

Так, Постанова Кабміну від 21 березня 2012 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення" стосувалася лише кількох категорій населення і вже давно своє віджила.

"До таких речей, як перехід на цифрове мовлення, треба ретельно готуватися. Сьогодні люди страждають, а на непродуманих діях чиновників наживаються насамперед ділки. Пригадайте, при Сталіні була політика не видавати селянам паспорти і вони були відірвані від світу. Сьогодні ж сільському населенню вирішили обрізати доступ до інформації. Владі потрібно зрозуміти можливості простих людей, підвищувати рівень життя, щоб всі могли собі дозволити якісні послуги, а вже тоді впроваджувати якісь зміни", – підсумував Сергій Соболєв.

Нагадаємо, згідно з ухваленим 13 червня рішенням уряду, 31 липня 2018 року вимкнено аналогове телебачення в Києві та Кіровоградській області, а 31 серпня 2018 року це відбудеться по всій території України.