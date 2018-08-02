В "Батькивщине" раскритиковали решение отключить аналоговое телевидение

В "Батькивщине" считают, что таким решением власть в очередной раз продемонстрировала свою безответственность

Непродуманным и неподготовленным отключением аналогового телевидения действующая власть в очередной раз продемонстрировала свою безответственность. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Сергей Соболев, комментируя отключение Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения аналогового сигнала 13 телеканалов в Киеве и 14 телеканалов в Кировоградской области, передает пресс-служба политсилы.

"Мы стали свидетелями очередной безответственности чиновников. Накануне выборов, когда для людей крайне важно иметь доступ к получению информации, выключается аналоговый сигнал телевидения. Немало людей, в частности, в сельской местности, просто не может себе позволить ни цифровое, ни кабельное ТВ", – отметил политик.

Соболев обратил внимание, что уже сегодня 115 тысяч жителей Кировоградской области, преимущественно беднейшие слои населения, пенсионеры и инвалиды лишены возможности смотреть все каналы, кроме Общественного.

По словам депутата от "Батькивщины", отключение аналогового телевидения – это серьезная проблема для простых людей, особенно в селе. Ведь им не только нужно найти деньги на приобретение специальных приставок, антенн, заплатить за сервис по настройке, перепрошивку каналов. В деревнях до сих пор не все имеют доступ к интернету, а некоторым, как показывает практика, нужно даже телевизор новый покупать, ибо старые не пригодны для настройки на цифровой сигнал.

"Мы уже имеем бурную реакцию: сотни кировоградцев звонят в областную организацию партии "Батькивщина" с просьбой что-то посоветовать. Звонят тяжелобольные, пожилые, одинокие люди, для которых телевизор – это единственное окно для связи с внешним миром. Возмущению людей нет предела. Очередное "улучшение жизни" им уже стало поперек горла", – подчеркнул парламентарий.

Как отметил Сергей Соболев, государственная программа по внедрению цифрового телерадиовещания, к сожалению, не действует.

Так, постановление Кабмина от 21 марта 2012 года "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения населения средствами приема сигналов цифрового телерадиовещания" касалась только нескольких категорий населения.

"До таких вещей, как переход на цифровое вещание, надо тщательно готовиться. Сегодня люди страдают, а на непродуманных действиях чиновников наживаются прежде всего дельцы. Вспомните, при Сталине была политика не выдавать крестьянам паспорта и они были оторваны от мира. Сегодня же сельскому населению решили обрезать доступ к информации. Власти нужно понять возможности простых людей, повышать уровень жизни, чтобы все могли себе позволить качественные услуги, а уже потом внедрять какие-то изменения", – подытожил Сергей Соболев.

Напомним, в соответствии с принятым 13 июня решением правительства, 31 июля 2018 года отключено аналоговое телевидение в Киеве и в Кировоградской области, а 31 августа 2018 года это произойдет по всей территории Украины.