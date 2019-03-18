У "Батьківщині" назвали розслідування корупції в оборонпромі питанням честі Ради

"Батьківщина" закликає до розслідування корупції в оборонпромі

Для Верховної ради питанням честі є розслідування корупції в оборонпромі через створення ТСК. Про це заявив перший заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв на брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради голів парламентських фракцій та груп, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Він нагадав, що політична сила Юлії Тимошенко минулого тижня добилася реєстрації відповідного тексту Постанови про створення ТСК. Для внесення у порядок денний потрібно лише 150 голосів.

Роботу створеної 4 місяці тому ТСК, яку очолює представник БПП Іван Вінник, Сергій Соболєв назвав провальною і безперспективною.

"І щуку кинули в річку. Всі чудово розуміють, що пан Вінник, який є представником президента, ні до чого іншого не міг прийти, ніж відбілити Януковича, його міністра оборони і голову СБУ з російським громадянством", – обурився депутат.

Політик не вірить, що така особа, як Вінник, "компанія якого винна російському банку близько 300 млн грн, може розслідувати такі справи".

"Як могло так статися, що за 3 тижні Гладковського жодного разу не викликали на допит? Усі чудово знають, що тоді він заговорить і скаже, чому оборонні замовлення по цих оборудках отримував саме завод Порошенка, який терміново був проданий Сергію Тігіпку без сплати податків в Україні, а в офшорних юрисдикціях, як стверджують журналістські розслідування, за 300 мільйонів доларів", – наголосив парламентар.

"Тож питання створення ТСК – це питання честі цього парламенту, переконаний Сергій Соболєв.

Необхідно також ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії, але і зараз, на переконання Соболєва, ТСК має достатньо повноважень для розслідування фактів корупції.

"Після роботи журналістського колективу прокуратурі, СБУ і НАБУ вже нічого робити, як передавати цю справу в суд", – зауважив представник "Батьківщини".