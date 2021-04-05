У "Батьківщині" готові до коаліції зі "Слугою народу", але з умовами

Як зазначив заступник голови "Батьківщини" Вадим Івченко, питання в тому, чи готова фракція "Слуга народу" до коаліції з іншими політсилами.

"Перед коаліцією буде стояти питання формування уряду і нової програми дій. У нас на сьогодні вже є готова програма дій, готовий "Новий курс", який ми презентували у всіх напрямках, і є люди, які будуть його реалізовувати", - зазначив Івченко.

У "Батьківщині" висувають свої умови нового союзу: кардинальна зміна курсу управління країною і перегляд політики нового уряду. У ньому Юлії Тимошенко може відійти крісло прем'єра.

"Будь-які союзи можуть формуватися лише на базі загальних стратегічних та ідеологічних підходів. Якщо ми зможемо переконати правлячу команду, що потрібно переглянути питання стратегічної власності, ставлення до землі, захисту громадян, це може бути гарною основою для будь-яких переговорів. Ми від них не відмовляємося", - пояснив інший заступник голови "Батьківщини" Іван Крулько.