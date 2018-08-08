В "Батьківщині" справу Манафорта вважають тестом для антикорупційної системи України

В "Батьківщині" закликали розслідувати зібрані американською стороною факти по справі Манафорта

В "Батьківщині" справу американського політтехнолога Пола Манафорта вважають тестом для антикорупційної системи України. Про це заявив заступник лідера партії "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомляє прес-служба партії.

За словами Соболєва, справа Манафорта, яка розглядається в американському суді, насправді є справою про масштабну політичну корупцію в Україні, і українські правоохоронці мали би провести власне розслідування на базі фактів, які зібрали американці.

"Справа Манафорта - це не справа США, це справа корупції в Україні. Невже знайдених американськими слідчими документів та свідчень свідків під присягою недостатньо для наших НАБУ та ГПУ, щоб почати власне розслідування?" - заявив нардеп.

Крім того, Соболєв зазначив, що в США тільки заяви про можливі оборудки Манафорта призвели до того, що він був звільнений з посади керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Разом з тим, нардеп зазначив, що в Україні навіть зібрані судом факти досі не стали підставою для кримінальних справ.

"Навіть із оприлюднених матеріалів зрозуміло, хто, скільки, кому, за що платив і через які фіктивні рахунки здійснювалися перекази. За дискредитацію яких політиків брали гроші американські технологи. І хто конкретно цю дискредитацію замовляв", - зазначив Соболєв.

Нардеп також звернувся до правоохоронців, насамперед до НАБУ і ГПУ, з вимогою довести свою незалежність і розслідувати зібрані американською стороною факти.

"Газета "Гардіан" ще півроку тому написала, що головним об’єктом критики для Януковича і Манафорта була Юлія Тимошенко. На створення та розповсюдження фейків щодо неї було витрачено сотні мільйонів доларів. Слухання у суді довели правдивість викладених журналістами фактів. Українським антикорупційним і правоохоронним органам варто було б зацікавитися справою, що не сходить із перших шпальт усіх світових медіа", - заявив Соболєв.

На думку нардепа, після зізнання Ріка Гейтса - партнера Манафорта - у співпраці із не лише Віктором Януковичем, а й Петром Порошенком, українські правоохоронці просто зобов’язані розпочати особливо ретельну перевірку скандальних фактів. Тим більше, враховуючи, що "нинішньому президентові закидають ті ж самі зловживання - дискредитацію Юлії Тимошенко методами, які були розроблені для Януковича та Партії регіонів".

"Справа Манафорта є тестом для українських антикорупційних органів на їхню здатність по-справжньому боротися з корупцією", - резюмував Соболєв.