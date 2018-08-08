В "Батькивщине" дело Манафорта считают тестом для антикоррупционной системы Украины

В "Батькивщине" призвали расследовать собранные американской стороной факты по делу Манафорта

В "Батькивщине" дело американского политтехнолога Пола Манафорта считают тестом для антикоррупционной системы Украины. Об этом заявил заместитель лидера партии "Батькивщина" Сергей Соболев, сообщает пресс-служба партии.

По словам Соболева, дело Манафорта, которое рассматривается в американском суде, на самом деле является делом о масштабной политической коррупции в Украине, и украинские правоохранители должны провести собственное расследование на основе фактов, которые собрали американцы.

"Дело Манафорта - это не дело США, это дело коррупции в Украине. Неужели найденных американскими следователями документов и показаний свидетелей под присягой недостаточно для наших НАБУ и ГПУ, чтобы начать собственное расследование?" - заявил нардеп.

Кроме того, Соболев отметил, что в США только заявления о возможных сделках Манафорта привели к тому, что он был уволен с должности руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Вместе с тем, нардеп отметил, что в Украине даже собранные судом факты до сих пор не стали основанием для уголовных дел.

"Даже из обнародованных материалов понятно, кто, сколько, кому, за что платил и за какие фиктивные счета осуществлялись переводы. За дискредитацию каких политиков брали деньги американские технологи. И кто конкретно эту дискредитацию заказывал", - отметил Соболев.

Нардеп также обратился к правоохранителям, прежде всего к НАБУ и ГПУ с требованием доказать свою независимость и расследовать предоставленные американской стороной факты.

"Газета "Гардиан" еще полгода назад написала, что главным объектом критики для Януковича и Манафорта была Юлия Тимошенко. На создание и распространение фейков в отношении нее было потрачено сотни миллионов долларов. Слушания в суде доказали правдивость изложенных журналистами фактов. Украинским антикоррупционным и правоохранительным органам стоило бы заинтересоваться делом, которое не сходит с первых полос всех мировых медиа", - заявил Соболев.

По мнению нардепа, после признания Река Гейтса - партнера Манафорта - в сотрудничестве не только с Виктором Януковичем, а и Петром Порошенко, украинские правоохранители просто обязаны начать особенно тщательную проверку скандальных фактов. Тем более, учитывая, что "нынешнему президенту вменяют те же самые злоупотребления - дискредитацию Юлии Тимошенко методами, которые были разработаны для Януковича и Партии регионов".

"Дело Манафорта является тестом для украинских антикоррупционных органов на их способность по-настоящему бороться с коррупцией", - резюмировал Соболев.