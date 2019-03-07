"Батьківщина" заявила про провокації "чорного штабу" Порошенка

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

"Батьківщина" звернулась до МВС

Партія кандидата у президенти Юлії Тимошенко "Батьківщина" заявила про провокації "чорного штабу" президента Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві партії, оприлюдненій на сайті "Батьківщини".

Як повідомили у прес-службі, сьогодні, близько опівночі, патрульні міста Покровське у Дніпропетровській області зупинили автомобіль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ). У машині знаходилися двоє 28-річних мешканців Курахового (Донецька область) – Богомаз Олександр Вікторович та Яремич Артем Дмитрович.

За даними "Батьківщини", під час перевірки поліцейські виявили в салоні авто 150 листівок формату А3 з інформацією, яка дискредитує кандидата Юлію Тимошенко.

Фото: ba.org.ua

"Особи заявили, що отримали вантаж на "Новій пошті" від невідомого, із яким зв’язувалися через одну із соціальних мереж, і який заплатив кожному по 2000 грн за розклеювання провокаційних листівок. З надійних джерел нам достеменно відомо, що чоловіки виконували одну із "операцій" так званого "чорного штабу" Петра Порошенка – офісу, створеного на Банковій з єдиною метою – у будь-який спосіб заплямувати головного конкурента нинішнього президента – Юлію Тимошенко", - заявили у "Батьківщині".

На думку авторів заяви, президент намагається "втриматися на посаді", дедалі частіше опускаючись до методів свого попередника.

"Ми розуміємо, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України давно перетворилися на підрозділи кооперації "Рошен", і наразі їхнім основним завданням є дискредитація головних опонентів нинішнього президента", - заявили у Тимошенко.

У зв'язку з цим "Батьківщина" вирішила звернутись до Міністерства внутрішніх справ із вимогою встановити та притягнути до відповідальності всіх учасників провокації.

"А також усіх причетних до роботи "чорного штабу" Петра Порошенка, який, заробляючи на війні мільйони за допомогою фальсифікацій, підкупу та залякувань, намагається повернути в країну часи Януковича", - резюмували у "Батьківщині".