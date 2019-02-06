"Батьківщина" просить правоохоронців припинити схему підкупу виборців

Тимошенко вже звернулась до Нацполіції

"Батькивщина" требует от правоохранительных органов прекратить схему массового подкупа избирателей. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько во время выступления в сессионном зале в Верховной раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По словам нардепа, схема подкупа известна: сейчас по всей Украине работают агитационные группы, которые выискивают людей, готовых продать голос за 1 000 грн. Уже заготовлены даже банковские карты, на которые потом будут перечислять деньги так называемым "агитаторам за президента", сообщил он.

Крулько заявил, что сначала украинцев довели до "ужасной бедности" за завышенные тарифы на газ и коммунальные платежи. А теперь часть денег, которые они вытащили из карманов людей, хотят направить на подкуп избирателей, пояснил политик.

Заместитель председателя партии также возмутился, что действующая власть "заставила" миллионы украинцев выехать за границу, "убила" средний класс и на фоне этого они будут пытаться купить голос украинца за 1000 грн, чтобы сфальсифицировать результаты выборов, заметил он.

"Этому надо положить конец", – подчеркнул парламентарий.

Именно поэтому Тимошенко обратилась в Нацполицию с заявлением о преступлении в отношении подготовки массового подкупа избирателей, отметил народный депутат.

По словам Крулько, Тимошенко пытается остановить грабеж украинского народа через тарифы, газовые схемы, которые созданы с кумом Путина, и через бизнес на войне.

"Поэтому ее надо не просто поддержать, а показать это на выборах 31 марта", – резюмировал он.