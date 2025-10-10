"Батькивщина" предлагает альтернативный бюджет-2026. Тимошенко рассказала детали

"Батькивщина" разработала альтернативный бюджет страны на следующий год. Политсила предлагает дать социальные расходы не менее минимального прожиточного уровня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Речь идет обо всех людях - и пенсионерам, и педагогам, ученым, библиотекарям, почтальонам. А также выровнять все необходимые выплаты для военных - для их лечения и протезирования.
"Я вижу фундаментальные ресурсы, которые мы можем направить на усиление Украины, - оборону и поддержку людей", - заверила лидер "Батькивщины".
Больше всего ее возмущает, что в бюджете на следующий год власть прописала колоссальный разрыв в доходах различных слоев населения. К примеру, она отметила, что в НАБУ и САП будут получать 200-300 тысяч гривен в месяц в то время, когда зарплата учителей - на уровне 10 тысяч гривен.
Правда, из положительного лидер партии указала, что бюджет на 2026 год оставил расходы на оборону на уровне прошлого года.
"Мы не бедная страна. Мы - страна, которая непрофессионально составляет свой бюджет, неправильно использует свои ресурсы и, к сожалению, очень коррумпированная страна", - отметила Юлия Тимошенко.
Рассказывая об альтернативном бюджете, который подготовила ее команда, она указала на то, что этот документ базируется на реальных цифрах и расчетах. Юлия Тимошенко назвала не менее 5 источников, которые использовала "Батькивщина" для наполнения сметы. В частности, это:
"Мы сбалансировали бюджет по доходам и расходам, и я ответственно как дважды премьер-министр могу заявить, что мы можем перейти на минимальную пенсию 7479 гривен, минимальную зарплату 12045 гривен и на минимальный уровень социальных выплат 7981 гривна", - добавила Юлия Тимошенко.
Она напомнила, что еще в начале полномасштабного вторжения предлагала создать Правительство Национального Единства для эффективного принятия решений в интересах страны, однако власть тогда не прислушалась к ее предложению.
"Мы предложили президенту создать Правительство Национального Единства, собрать всех в одну команду и сделать так, чтобы лучшие специалисты страны из всех политических команд могли в составе коалиционного правительства принимать эффективные решения и в частности, бюджеты. Сегодня, не будучи частью коалиции, мы хотим профессионально помочь власти наладить работу в государстве", - пояснила лидер "Батькивщины".
Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила необходимость принятия поправок к закону №13420, которые предусматривают снятие верхних границ финансирования протезирования и обязательное направление раненых военных на ВЛК после лечения или реабилитации.