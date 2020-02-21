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"Батьківщина" пропонує штрафувати постачальників компослуг за завищені платіжки 

Новини » Політика     21.02.2020 - 13:43
"Батьківщина" пропонує штрафувати постачальників компослуг за завищені платіжки 
Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Тимошенко хочуть захистити захистить споживачів від обману постачальників комунальних послуг

Народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Олександр Абдуллін пропонують Верховній Раді ухвалити закон № 3097, який захистить українців від обману постачальниками води, газу тепла, електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

На думку представників партії, у разі доведення судом або ж у позасудовому порядку неправдивих даних у платіжках - комунальникам доведеться відшкодувати незаконні нарахування у десятиразовому розмірі.

"Ми отримали тисячі звернень від людей, у яких вони скаржаться, що постачальники тепла, газу, води, світла нахабно їх обдурюють. Людям свідомо завищують показники, нараховують неіснуючі борги. Це неподобство потрібно негайно припинити. Помилилась компанія у платіжці на 10 гривень - має повернути 1000, помилилася на 1000 гривень – доведеться віддати 10 000", заявив Сергій Власенко.

За словами співавтора закону, надавачі комунальних послуг нахабно користуються заклопотаністю людей, які змушені працювати, аби зводити кінці з кінцями. Безпорадна влада вдає, що не помічає, як по всій країні обкрадають громадян.

"Українці не мають можливості та часу судитися через такі платіжки, бо часто мова йде про 100, 200, 500 гривень, та змушені сплачувати ці кошти. Наш закон дасть людям дієвий інструмент. Кожен, кого спробують обдурити, отримає змогу повернути свої гроші, захистити права і відновити справедливість", - резюмував Сергій Власенко.

Зазначається, що проект закону про внесення змін до закону України "Про захист прав споживачів" (щодо гарантій правильного нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг) вже зареєстровано у парламенті.

Як повідомляло РБК-Україна, українці за перші 9 місяців 2019 року в середньому витрачали на оплату житла, комунальних продуктів та послуг 13,1% своїх сукупних витрат.

За даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%.

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