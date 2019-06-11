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"Батьківщина" підтримає звільнення Луценка, - Тимошенко

Новини » Політика    11.06.2019 - 17:16
"Батьківщина" підтримає звільнення Луценка, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (з відкритих джерел)

"Батьківщина" вимагає подання на нового генпрокурора

Фракція "Батьківщина" підтримає звільнення генпрокурора Юрія Луценка та вимагає одночасного подання на нового генпрокурора. Про це лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила на Facebook, коментуючи подання президента Володимира Зеленського на звільнення Луценка, яке він вніс до парламенту, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

"Доки президент не поміняє генерального прокурора і голову СБУ, вся корумпована команда Порошенка не буде відповідати перед законом і намагатиметься отримати реванш в новому парламенті", - написала Тимошенко.

Разом із поданням на звільнення обов’язково треба вносити подання на призначення нового генпрокурора, наполягає Тимошенко.

"Не можна звільняти посадових осіб такого високого рангу, не призначаючи відразу нових. Бо це розбалансує управління країною", - наголосила лідер партії.

На переконання Тимошенко, Верховна рада зобов’язана виконати Конституцію та проголосувати питання заміни генпрокурора. Для цього, за її словами, треба призупинити на годину розгляд Виборчого кодексу за процедурою ad hoc.

"Нарешті, можливо, розпочнуться дії замість розмов", - додала вона.

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