"Батьківщина" передала Монастирському заяву про злочин щодо зриву опалювального сезону

"Батьківщина" передала міністру внутрішніх справ України заяву про злочин щодо зриву підготовки до опалювального періоду. Штучно створена енергетична криза зумовить мільярдні збитки в усіх сферах життя країни через те, що владні чиновники вчасно не закачали достатньо газу й вугілля.

"У злочині по зриву підготовки до опалювального сезону є дві складові. Перша - не закачали газ у газові сховища. Треба було мінімум 25-27 млрд кубів, а закачали для державних потреб - всього 10. Маючи влітку на своєму рахунку майже 2 млрд доларів, НАК "Нафтогаз" не використав ці гроші для того, щоб виконати свій обов’язок. І тепер, у найхолодніші часи, країна залишиться без тепла й електроенергії. Друга складова - замість необхідних 2,5 млн тонн вугілля, на склади поклали лише 700 тис. тонн. Як наслідок - ми сьогодні мусимо просити Білорусь давати нам електроенергію в той час, коли наші потужності можуть виробляти вдвічі більше електроенергії, ніж споживає вся країна", - наголосила Юлія Тимошенко.

На її переконання, Україна стоїть на порозі серйозних випробувань - невдовзі можливі віялові відключення електроенергії та тепла. Також лідер "Батьківщини" зауважила, що штучно створена енергетична криза негативно позначитися й на вітчизняній промисловості.

"Цієї зими Україна втратить сотні мільярдів гривень, послабить себе і зруйнує частину свої промисловості, тому що вже зараз закриваються сотні підприємств, які не можуть оплачувати газ по 35-40 грн за куб. Треба знайти винних, хто не закачав газ влітку, коли він коштував у 6 разів дешевше! Адже тепер видатки з місцевих і державного бюджетів не направлять на пенсії, зарплати бюджетникам, субсидії чи іншу соціальну допомогу, а віддадуть їх "Нафтогазу", щоб покрити збитки, спричинені тим, що не закачали газ у газові сховища", - обурилася Юлія Тимошенко.