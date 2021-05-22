RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Батьківщина" визначилась з формулюванням питання для референдуму про ринок землі

Автор: РБК-Україна

Партія "Батьківщина" на проведеному в суботу, 22 травня, на ініціативному зборах сформулювала питання, який може бути винесений на всеукраїнський референдум про ринок землі.

Про це йдеться на сайті політсили.

Як повідомляє прес-служба партії, питання буде звучати так: "Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-якого, крім держави Україна?".

Формулювання була затверджена членами ініціативної групи, організованої фермерськими та сільськогосподарськими асоціаціями і профспілками, громадськими організаціями за підтримки "Батьківщини".

Крім того, за підсумками зборів було відібрано 11 тисяч осіб, які незабаром почнуть збір необхідних для ініціювання референдуму 3 мільйонів підписів.

Лідер партії Юлія Тимошенко під час виступу нагадала, що з 1 липня 2021 року набере чинності закон про ринок землі.

"Те, що ми зараз з вами робимо, - це справа для України, для народу. Це справа, яка в нашому серці. Ми з вами захищаємо Україну. Багато у кого після деяких поразок опустилися руки, але не у вас. Ви тут, тому що ви відповідальні і тому що ви знаєте, що обов’язково у кожної країни мусить бути команда, здатна її захистити", - заявила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, 77% українців підтримують проведення "земельного" референдуму, а 75% - планують взяти у ньому участь.

Як відомо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України референдумБатьківщиназемельна реформа