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"Батьківщина" виявила у списках виборців "аномальні" квартири

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 20:51
"Батьківщина" виявила у списках виборців "аномальні" квартири
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У квартирах кілька сотень зареєстрованих

Під час проведення перевірки списків виборців представники Юлії Тимошенко виявили кілька "аномальних" квартир, в яких прописано по кількасот виборців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини."

Так, у списках виборців у виборчому окрузі №220 "Батьківщина" виявила 380 осіб, зареєстрованих за адресою: м. Київ, вул. Бондарська, 3, кв. 104.

Це становить 25% усіх виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці (№801095), зазначили у політсилі.

У тому ж окрузі подібну квартиру партія виявила на пр. Правди, 88Б, кв. 101. Там зареєстровано 287 виборців (виборча дільниця  №800670).

&quot;Батьківщина&quot; виявила у списках виборців &quot;аномальні&quot; квартири&quot;Батьківщина&quot; виявила у списках виборців &quot;аномальні&quot; квартири

"Представники Юлії Тимошенко готують відповідну скаргу до Центральної виборчої комісії і ретельно перевіряють списки виборців на всіх дільницях по всій країні", - йдеться у повідомленні.

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