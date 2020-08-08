Партія Тимошенко почала виборчу кампанію з новим слоганом

Фото: під час прес-конференції у Києві (ba.org.ua)

На вибори "Батьківщина" йде під слоганом "Єдина надійна команда"

Партія "Батьківщина" оголосила похід на місцеві вибори 2020 року. Передвиборча кампанія політсили пройде під слоганом - "Єдина надійна команда".

Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко під час прес-конференції в Києві.

Тимошенко зауважила, що згідно з даними останніх соціологічних досліджень, майже 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, тому головна мета, яка сьогодні стоїть перед її командою - виправити цю ситуацію.

"Нам потрібно завершити період невігластва, дилетантства, некомпетентності. Нам треба нарешті завершити етап приколів, відосиків. Ми просто не маємо права залишати країну з такою низькою якістю управління", - заявила вона.

Тимошенко переконана, сьогодні потрібне всеосяжне перезавантаження влади та припинення експериментів над країною. Саме місцеві вибори, запевняє вона, можуть дати людям надію на зміни.

Партія "Батьківщина" планує висунути приблизно 40 тисяч кандидатів у депутати по всій країні.

"Наша команда - можливо, єдина, яка зможе таку велику кількість сильних людей по всій країні запропонувати громадам для вибору. Критерії підбору наших кандидатів у мери й депутати місцевих рад максимально прості й конкретні - це мають бути люди компетентні, фахові, здатні працювати в команді та працювати заради людей, розуміючи й поділяючи їхні інтереси", - зазначає вона.

Нагадаємо, раніше на черговій сесії Одеської міської ради 22 липня було оголошено про створення депутатської групи "Батьківщина".