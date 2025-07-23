Родители первоклассников получат по 5 тысяч гривен: что нужно знать

Семьи детей, которые пойдут в первый класс, смогут получить единоразовую материальную помощь. Ее размер составляет 5 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифры.
Новая программа поддержки получила название "Пакет школьника". Это денежная помощь для детей, которые в этом году пойдут в первый класс.
Размер выплаты - 5 тысяч гривен. Получить ее можно только один раз.
Пока заявки на оформление выплаты не принимаются. Правительство дополнительно сообщит о старте программы.
Однако известно, что средства можно будет получить через "Дію". Родители смогут подать заявление в приложении в несколько кликов. Позже деньги поступят на "Дія.Карту".
Средства можно будет потратить исключительно безналично. Родители смогут потратить деньги, чтобы подготовить первоклассника к школе. За эти средства можно приобрести канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы могут получить многодетные семьи в Украине и как их оформить.
Также РБК-Украина объясняло, что такое "Пакет малыша", что туда входит и как получить. Подробнее об этом - узнайте в нашем материале.
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