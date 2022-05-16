Батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області

Збройні сили України вийшли на державний кордон з Росією в Харківській області. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони звернулися до президента Володимира Зеленського і відзвітували про виконання поставленого завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Територіальної оборони ЗСУ в Facebook.
Бійці вийшли на рубіж з РФ 15 травня. Вони розповіли про стратегічний успіх в ході операції по зачистці півночі Харківської області від російських окупантів.
"Доповідаю: сьогодні, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми на кордоні!", - сказав боєць теробороны.
Також військовий додав, що поруч знаходиться прикордонник, який сказав, що за спиною у бійців знак 910/1.
Нагадаємо, нещодавно в Харківський ОВА повідомляли, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку. Він є найгарячішою точкою в області.
Додамо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники не дозволили російським військовим оточити Харків, і тепер окупанти, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо міста.
Зазначимо, напередодні стало відомо, що ЗСУ витіснили російські війська на 40 кілометрів від Харкова.
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