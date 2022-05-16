Батальйон тероборони ЗСУ вийшов на кордони з Росією в Харківській області

Бійці вийшли на рубіж з РФ 15 травня. Вони розповіли про стратегічний успіх в ході операції по зачистці півночі Харківської області від російських окупантів.

"Доповідаю: сьогодні, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми на кордоні!", - сказав боєць теробороны.

Також військовий додав, що поруч знаходиться прикордонник, який сказав, що за спиною у бійців знак 910/1.