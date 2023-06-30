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Баскетбольный "Прометей" изменил решение о выступлениях в чемпионате Украины

Фото: Слобожанцы празднуют чемпионский титул ЛЕБЛ (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Прометея" из Слобожанского решило подать заявку на участие в Высшей лиге отечественного баскетбольного первенства. Такой вариант возвращения во внутренний чемпионат предложила Федерация баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Украинский гранд решил зарыть топор войны с ФБУ. Менеджмент слобожанцев перестал настаивать на возвращении команды в баскетбольную Суперлигу.

Накануне наблюдательный совет "Прометея" принял предложение о выступлениях во втором по силе дивизионе – Высшей лиге. Баскетбольная федерация настаивала, что слобожанцы не имеют права играть в Суперлиге 2023/24 из-за пропуска прошлого сезона.

"Решение было непростым, но несмотря на эмоции и ради развития украинского баскетбола в это непростое время, сообщаем, что БК "Прометей" подает заявку на участие в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги в соответствии с регламентом соревнований", – говорится в заявлении клуба .

В прошлом году "Прометей" для сохранения костяка команды в условиях полномасштабной войны переехал в Ригу. Подопечные Ронена Гинзбурга выступали в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где завоевали чемпионский титул, а также дошли до полуфинала Еврокубка. До этого слобожанцы стали чемпионом Украины 2020/21.

К слову, накануне "Прометей" попал в список участников Еврокубка на новый сезон.

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