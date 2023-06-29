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"Прометей" попал в список участников Еврокубка: известны ключевые даты

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Рига, Четверг 29 июня 2023 16:42
"Прометей" попал в список участников Еврокубка: известны ключевые даты Фото: "Прометей" дошел до полуфинала турнира в сезоне 2022/23 (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

На предстоящий сезон слобожанский "Прометей" оказался в списке двух десятков команд, сыграющих в очередном розыгрыше баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Организаторы Еврокубка 2023/24 составили список участников соревнований. В него попал и отечественный баскетбольный гранд, и новички – литовские "Вулвз", греческий "Арис" и турецкий "Бешикташ".

"Прометей" во второй раз подряд будет выступать в Еврокубке. Подопечные Ронена Гинзбурга в дебютном сезоне дошли до полуфинала, где драматически уступили "Тюрк Телекому". В новом розыгрыше слобожанцы попали в 9-ю корзину посева. Жеребьевка запланирована на 7 июля. Старт турнира – в октябре.

В грядущем сезоне изменится формат Еврокубка. Теперь в плей-офф будут выходить на 8, а шесть лучших команд из каждой группы. Первые-вторые коллективы автоматически попадут в четвертьфинал, а остальные будут играть матчи на вылет с 1/8 финала.

Список участников Еврокубка 2023/24:

  • "Прометей"
  • "Арис"
  • "Бешикташ"
  • "Тюрк Телеком"
  • "Венеция"
  • "Тренто"
  • "Гран Канария"
  • "Ховентуд"
  • "Париж"
  • "Бург"
  • "Ратиофарм"
  • "Гамбург"
  • "Будучность"
  • "Цедевита Олимпия"
  • "Вулвз"
  • "Лиеткабелис"
  • "Шленск"
  • "Клуж"
  • "Лондон Лайонс"
  • "Хапоэль Иерусалим"

К слову, ранее "Прометей" отклонил предложение ФБУ о выступлениях в Высшей лиге вместо Суперлиги.

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