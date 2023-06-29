"Прометей" попал в список участников Еврокубка: известны ключевые даты

На предстоящий сезон слобожанский "Прометей" оказался в списке двух десятков команд, сыграющих в очередном розыгрыше баскетбольного Еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Организаторы Еврокубка 2023/24 составили список участников соревнований. В него попал и отечественный баскетбольный гранд, и новички – литовские "Вулвз", греческий "Арис" и турецкий "Бешикташ".

"Прометей" во второй раз подряд будет выступать в Еврокубке. Подопечные Ронена Гинзбурга в дебютном сезоне дошли до полуфинала, где драматически уступили "Тюрк Телекому". В новом розыгрыше слобожанцы попали в 9-ю корзину посева. Жеребьевка запланирована на 7 июля. Старт турнира – в октябре.

В грядущем сезоне изменится формат Еврокубка. Теперь в плей-офф будут выходить на 8, а шесть лучших команд из каждой группы. Первые-вторые коллективы автоматически попадут в четвертьфинал, а остальные будут играть матчи на вылет с 1/8 финала.

Список участников Еврокубка 2023/24: