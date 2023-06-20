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Баскетбольная федерация "отправила" сильнейший клуб во второй дивизион: как это возможно

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Киев, Вторник 20 июня 2023 10:49
Баскетбольная федерация "отправила" сильнейший клуб во второй дивизион: как это возможно Фото: "Прометей" с чемпионским титулом ЛЕБЛ (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Начать сезон 2023/24 в Высшей лиге вместо Суперлиги "Прометея" из Слобожанского предложил исполнительный комитет Федерации баскетбола Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Накануне прошло внеочередное заседание исполкома баскетбольной федерации. На нем функционеры рассмотрели письмо руководства отечественного гранда о выступлениях в Суперлиге в новом сезоне.

"Учитывая, что БК "Прометей" пропустил прошлый сезон Суперлиги и по регламенту может начать только с низшего дивизиона (на сегодня это Высшая лига), этот вопрос был вынесен на голосование исполнительного комитета ФБУ", – говорится в сообщении.

Большинство членов исполкома проголосовало за предложение "Прометею" сыграть сезон 2023/24 в Высшей лиге. Реакция менеджмента слобожанцев на такое решение пока остается неизвестной.

В прошлом году "Прометей" для сохранения костяка команды в условиях полномасштабной войны переехал в Ригу. Подопечные Ронена Гинзбурга выступали в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге, где завоевали чемпионский титул, а также дошли до полуфинала Еврокубка. Перед этим слобожанцы стали чемпионом Украины 2020/21.

К слову, ранее ФБУ проголосовала за возвращение плей-офф Суперлиги на грядущий сезон.

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