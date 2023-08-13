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Баскетбольная сборная Украины одержала вторую победу в пре-квалификации к Олимпиаде

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Стамбул, Воскресенье 13 августа 2023 19:55
Баскетбольная сборная Украины одержала вторую победу в пре-квалификации к Олимпиаде Фото: Виталий Зотов отыскал передачей Вячеслава Боброва (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины уверенно одолела сборную Исландии на групповом этапе преквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, преквалификация, группа C, 2-й тур

Исландия – Украина – 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16)

В стартовой четверти "сине-желтые" уверенно приступили. Украинская команда лучше провела дебют и смогла уйти в небольшой отрыв. На пике преимущество команды Виталия Степановского составило 9 очков. Впрочем, сборная Украины умудрилась потерять преимущество и завершила отрезок из -1.

Реабилитировались "сине-желтые" до и после большого перерыва. Если результативность исландцев фактически осталась на том же уровне (18 пунктов в первой 10-минутке и по 16 – во второй и третьей), то украинцы добавили в этом аспекте. Как следствие, преимущество Украины выросло до солидных 16-ти очков перед финальной четвертью.

Исландцы попытались вернуться в игру в решающей десятиминутке. Впрочем, подопечные Степановского грамотно сыграли с обеих сторон площадки и позволили "викингам" приблизиться лишь на 13 пунктов. Самым результативным во встрече стал Александр Ковляр с дабл-даблом (23 очка, 10 передач).

Итак, сборная Украины одержала вторую победу подряд в пре-квалификации к Олимпиаде. Последний матч на групповом этапе "сине-желтые" сыграют против Турции 15 августа. Фактически украинцы гарантировали выход в плей-офф турнира.

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