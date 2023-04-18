Сборная России по баскетболу не допущена к квалификации на Олимпиаду-2024
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФИБА.
От Европы в предварительной квалификации примут участие 16 сборных, среди которых также Украина.
Команды первого этапа отбора в ОИ-2024:
- Украина;
- Бельгия;
- Босния и Герцеговина;
- Хорватия;
- Чехия;
- Эстония;
- Венгрия;
- Исландия;
- Израиль;
- Нидерланды;
- Северная Македония;
- Польша;
- Португалия;
- Швеция;
- Турция;
- Болгария.
Команды разделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году.
Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев - 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, не поддерживающих войну.
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