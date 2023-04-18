Фото: Сборная России по баскетболу не допущена к квалификации на Олимпиаду-2024 (fiba.basketball)

Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола не допустил сборную России к квалификации на Олимпиаду-2024.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

От Европы в предварительной квалификации примут участие 16 сборных, среди которых также Украина. Команды первого этапа отбора в ОИ-2024: Украина;

Бельгия;

Босния и Герцеговина;

Хорватия;

Чехия;

Эстония;

Венгрия;

Исландия;

Израиль;

Нидерланды;

Северная Македония;

Польша;

Португалия;

Швеция;

Турция;

Болгария. Команды разделят на две группы, а победители выйдут в олимпийские квалификационные турниры ФИБА, которые пройдут в 2024 году. Первый квалификационный турнир пройдет уже 12 по 20 августа 2023 года. Выбор хозяев - 28-29 апреля, а жеребьевка групп запланирована на 1 мая.