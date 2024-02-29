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Украинец Шульга пересек гроссмейстерский рубеж в культовой баскетбольной лиге США

Четверг 29 февраля 2024 13:44
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Украинец Шульга пересек гроссмейстерский рубеж в культовой баскетбольной лиге США Фото: Максим Шульга освоился в Ричмонде (vcuathletics.com)
Автор: Антон Федорцив

Защитник "Вирджинии Рэмс" Максим Шульга отметил интересный юбилей в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Для украинского баскетболиста особенным стал поединок против "Род-Айленда" (88:67). Он набрал 20 очков, сделал 5 подборов, отдал 2 передачи и оформил 1 перехват.

Шульга на протяжении встречи пересек рубеж 1000 очков под эгидой NCAA. В настоящее время защитник остановился на 1011-ти пунктах. В ряды "Вирджинии" он перебрался в прошлом году из "Юты". В общей сложности на студенческом уровне за океаном украинец провел 118 матчей, набирая в среднем 8.6 очков за матч.

В нынешнем сезоне Шульга набрал солидную форму. Его средние показатели – 14.9 очков, 4.9 подборов, 3.6 передачи и 1 перехват. В прошлом году защитник допустил участие в драфте НБА-2024.

Кто такой Максим Шульга

Уроженец Киева, первые тренеры – Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стэйт". В прошлом году перебрался в Университет Содружества Виргинии. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Общается на четырех языках – украинском, русском, испанском и английском. Являлся лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

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