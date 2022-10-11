ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне

Новина українською →
Киев, Вторник 11 октября 2022 16:51
Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне Фото: "Киев-Баскет" заявился на новый сезон (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация баскетбола Украины объявила окончательный список участников грядущего сезона отечественной Суперлиги. В чемпионате сыграют 8 команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Список клубов сократился на два клуба по сравнению с предыдущим списком. Сезон пропустят слобожанский "Прометей" и "Николаев".

"Корабелы" пропустят сезон из-за финансовых затруднений. "Прометей" отказался уплатить 4,5 млн гривен заявочного взноса, установленного для участников турниров не под эгидой ФИБА. Теперь контракты обоих клубов с баскетболистами потеряли статус защищенных.

Мужская Суперлига будет играть в новом сезоне по туровой системе календаря в четыре круга. Чемпион Украины и призеры чемпионата будут определены по итогам регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.

Клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.

Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23:

  • "Будивельник" (Киев)
  • "Днепр"
  • "Киев-Баскет"
  • "Запорожье"
  • "Черкасские Мавпы"
  • БИПА-Одесская область
  • "Старый Луцк-Университет"
  • "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)

Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне

К слову, ранее "Будивельник" и еще 3 команды договорились о предсезонном турнире на Прикарпатье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну