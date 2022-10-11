Баскетбольная Суперлига потеряла две команды: кто не сыграет в новом сезоне
Федерация баскетбола Украины объявила окончательный список участников грядущего сезона отечественной Суперлиги. В чемпионате сыграют 8 команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Список клубов сократился на два клуба по сравнению с предыдущим списком. Сезон пропустят слобожанский "Прометей" и "Николаев".
"Корабелы" пропустят сезон из-за финансовых затруднений. "Прометей" отказался уплатить 4,5 млн гривен заявочного взноса, установленного для участников турниров не под эгидой ФИБА. Теперь контракты обоих клубов с баскетболистами потеряли статус защищенных.
Мужская Суперлига будет играть в новом сезоне по туровой системе календаря в четыре круга. Чемпион Украины и призеры чемпионата будут определены по итогам регулярного первенства. Старт чемпионата был назначен на 22 октября.
Клубы и федерация решили отказаться от плей-офф Суперлиги. Кроме того, весь турнир проведут по схеме "коронавирусного" сезона – в т. н. пузырях и без зрителей. Все матчи Суперлиги будет транслировать телеканал XSPORT.
Участники баскетбольной Суперлиги 2022/23:
- "Будивельник" (Киев)
- "Днепр"
- "Киев-Баскет"
- "Запорожье"
- "Черкасские Мавпы"
- БИПА-Одесская область
- "Старый Луцк-Университет"
- "Прикарпатье-Говерла" (Ивано-Франковск)
К слову, ранее "Будивельник" и еще 3 команды договорились о предсезонном турнире на Прикарпатье.
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