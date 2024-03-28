"Прометей" получил соперника в плей-офф Латвийско-эстонской баскетбольной лиги
Слобожанский "Прометей" завершил выступления в регулярном первенстве Латвийско-эстонской баскетбольной лиги (ЛЭБЛ) на второй строчке и вышел в четвертьфинал соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
"Титаны" в заключительном поединке чемпионата одолели таллиннский "ТалТех" (104:81). Итоговый рекорд команды Ронена Гинзбурга – 26 побед, 4 поражения.
В рамках 1/4 финала "Прометей" встретится с латвийским "Огре". В регулярке ЛЭБЛ команды обменялись выездными победами. Четвертьфинальная серия продлится до двух побед одного из коллективов. Первый матч – 30 марта на домашней арене слобожанцев.
Триумфатор регулярного первенства – таллиннский "Калев" – встретится с эстонским "Пярну". Тем временем рижский ВЭФ будет противостоять соседям из "Ригаса", а латвийский "Вентспилс" померяется силами эстонским "Тарту Уликоол".
В прошлом сезоне "Прометей" выиграл соревнования ЛЭБЛ. В финале плей-офф "титаны" обыграли ВЭФ (77:62). В поединке же за третье место "Калев" уступил "Тарту Уликоол".
Все пары 1/4 финала Латвийско-эстонской баскетбольной лиги 2023/24:
- "Вентспилс" – "Тарту Уликоол"
- "Калев" – "Пярну"
- ВЭФ – "Ригас"
- "Прометей" – "Огре"
К слову, ранее "Прометей" проиграл "Днепру" финал Кубка Украины в Киеве.
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