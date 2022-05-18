НБА визначила переможця драфт-лотереї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА .

"Орландо" отримав перший пік на драфті-2022. У порівнянні з минулим роком "Меджик" піднялися вгору на один щабель.

Востаннє перший пік драфту флоридці здобували в 2004 році. Тоді вони обрали центрового Двайта Говарда, який провів у складі "Меджик" 8 сезонів. У сезоні 2019/20 він став чемпіоном асоціації у складі "Лейкерс".

Лотерея відбулася у конференц-центрі McCormick Place в Чикаго (Іллінойс). Церемонія ж драфту НБА-2022 запланована на 23 червня.