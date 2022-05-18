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НБА визначила переможця драфт-лотереї

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Чикаго, Середа 18 травня 2022 20:02
НБА визначила переможця драфт-лотереї Фото: "Орландо" обиратиме першим на драфті-2022 (twitter.com/Magic_PR)
Автор: Антон Федорців

"Орландо Меджик" виграв драфт-лотерею серед невдах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації. Флоридці першими оберуть новачка цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

"Орландо" отримав перший пік на драфті-2022. У порівнянні з минулим роком "Меджик" піднялися вгору на один щабель.

Востаннє перший пік драфту флоридці здобували в 2004 році. Тоді вони обрали центрового Двайта Говарда, який провів у складі "Меджик" 8 сезонів. У сезоні 2019/20 він став чемпіоном асоціації у складі "Лейкерс".

Лотерея відбулася у конференц-центрі McCormick Place в Чикаго (Іллінойс). Церемонія ж драфту НБА-2022 запланована на 23 червня.

НБА визначила переможця драфт-лотереї

Нагадаємо, що ФІБА відсторонила Росію і Білорусь від усіх міжнародних змагань.

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