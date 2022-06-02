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Баскетбольна збірна Італії отримала нового тренера. Україна зустрінеться з нею на Євробаскеті

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Рим, Четвер 02 червня 2022 14:49
Баскетбольна збірна Італії отримала нового тренера. Україна зустрінеться з нею на Євробаскеті Фото: Джанмарко Поцекко (messinasportiva.it)
Автор: Антон Федорців

Італійська федерація баскетболу призначила Джанмарко Поцекко головним тренером національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

49-річний фахівець очолив збірну Італії. Донедавна він був асистентом Етторе Мессіни в "Мілані".

На посаді тренера італійців Поцекко замінив Ромео Саккетті, про відставку якого стало відомо напередодні. Самостійний тренерський досвід нового коуча збірної обмежений недовгими періодами в "Орландіні", "Варезе", "Фортітудо" та "Динамо Сассарі".

На чолі "динамівців" Поцекко тріумфував у Кубку Європи ФІБА сезону 2018/19. У тому ж році сардинійці перемогли в Суперкубку Італії.

На чолі збірної Італії фахівець дебютує 25 червня у спарингу проти Словенії. Перший офіційний поєдинок – матч кваліфікації до ЧС-2023 проти Нідерландів (4 липня).

Натомість у вересні Італія прийматиме Євробаскет-2022. На чемпіонаті Європи італійці потрапили до однієї групи з Грецією, Хорватією, Україною, Великою Британією і Естонією. Матч Україна – Італія запланований на 5 вересня.

До слова, НБА провела драфт-лотерею серед невдах сезону 2021/22.

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