Баскетбольная сборная Украины понесла третью потерю перед пре-квалификацией Олимпиады

Бигмен "сине-желтых" столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Он получил травму в контрольном матче национальной команды против сборной Израиля (75:69).

Павлов порвал крестообразную связку колена. Форварда прооперируют, а затем его ждет длительная реабилитация. Баскетбольная федерация взяла на себя все расходы, связанные с возобновлением 26-летнего бигмена.

Павлов стал третьей потерей сборной Украины накануне преквалификации к Играм в Париже. Ранее из рядов "сине-желтых" выбыли защитники Иссуф Санон и Александр Липовой. Не посодействуют государственной команде и легионеры из США.

В пре-квалификации к Олимпиаде сборная Украины проведет минимум три матча. Первый поединок состоится 12 августа против Болгарии. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет победитель пре-квалификационных соревнований.