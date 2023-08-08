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Баскетбольная сборная Украины понесла третью потерю перед пре-квалификацией Олимпиады

Фото: Сергей Павлов в цветах сборной Украины (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины в преквалификационном турнире к Олимпийским играм-2024 вынужден будет обойтись без травмированного форварда Сергея Павлова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Бигмен "сине-желтых" столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Он получил травму в контрольном матче национальной команды против сборной Израиля (75:69).

Павлов порвал крестообразную связку колена. Форварда прооперируют, а затем его ждет длительная реабилитация. Баскетбольная федерация взяла на себя все расходы, связанные с возобновлением 26-летнего бигмена.

Павлов стал третьей потерей сборной Украины накануне преквалификации к Играм в Париже. Ранее из рядов "сине-желтых" выбыли защитники Иссуф Санон и Александр Липовой. Не посодействуют государственной команде и легионеры из США.

В пре-квалификации к Олимпиаде сборная Украины проведет минимум три матча. Первый поединок состоится 12 августа против Болгарии. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет победитель пре-квалификационных соревнований.

К слову, накануне сборная Украины проиграла Нидерландам спарринг в Риге.

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