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Баскетбольная сборная Украины потеряла двух звезд на пре-квалификацию к Олимпиаде

Фото: Иссуф Санон не поможет "сине-желтым" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Виталием Степановским столкнулся с кадровыми потерями в преддверии старта преквалификационного турнира к Олимпийским играм-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Защитники Иссуф Санон и Александр Липовой пропустят летний этап отбора к Играм в Париже. Мини-турнир состоится в Стамбуле 12-20 августа.

"Липовый потренировался с нами полтора дня – вечерняя тренировка 15 числа и две тренировки 16 июля. Еще до начала сбора он проходил медосмотр и, к сожалению, у него не очень хорошие результаты этого медосмотра, и врачи запретили ему получать большие нагрузки", – рассказал Степановский.

В свою очередь Санон получил повреждение еще во время индивидуальной работы до начала сборов. Он занимался с тренером по физподготовке и пытался тренироваться с командой. Однако боль не миновала, поэтому защитника отпустили из лагеря сборной.

Пока вне командных занятий и Анатолий Шундель. Атакующий защитник травмировал палец, поэтому ему наложили лангет. Он остается в рядах "сине-желтых" и работает по индивидуальному графику.

В пре-квалификации к Олимпиаде сборная Украины проведет минимум три матча. Первый поединок состоится 12 августа против Болгарии. После группового этапа две лучшие команды сыграют в плей-офф против двойки сборных квартета D. В основную квалификацию выйдет только победитель пре-квалификационных соревнований.

К слову, волейбольная сборная Украины завоевала "бронзу" Кубка претендентов.

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