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Украина обыграла сборную Чили в матче за третье место Кубка претендентов

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Доха, Воскресенье 30 июля 2023 17:44
Украина обыграла сборную Чили в матче за третье место Кубка претендентов Фото: "Сине-желтые" завоевали "бронзу" турнира в Катаре (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины по волейболу разгромила национальную команду Чили в борьбе за бронзовые награды Challenger Cup 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Challenger Cup, матч за 3-е место, мужчины

Чили – Украина – 0:3 (21:25, 19:25, 18:25)

Начали команды на равных, но особо разгуляться латиноамериканцам "сине-желтые" не дали. Украинцы постепенно увеличивали свое преимущество и держали соперника на безопасном расстоянии. По итогам первого сета наша сборная "привезла" чилийцам +4.

По схожему сценарию развернулись события и во второй партии. Сборная Чили сопротивлялась украинской команде в дебюте, но впоследствии поддерживать темп оппонентов перестала. На пике преимущество "сине-желтых" составляло 6 пунктов. В конце концов, с таким отрывом сборная Украины и выиграла сет.

Максимум конкуренции латиноамериканцы выдали в третьей партии. Фактически на протяжении всего сета они не отпускали украинцев в отрыв и подошли к решающему отрезку при равном счете (18:18). Но этим, похоже, только разгневали украинцев. "Сине-желтые" выиграли 7 (!) розыгрышей подряд и на мажорной ноте оформили разгром Чили.

Итак, сборная Украины победила в утешительном финале Кубка претендентов-2023. Далее в графике национальной команды участие в чемпионате Европы и квалификации к Олимпийским играм. Ранее подопечные Угиса Крастиньша дошли до финала Золотой Евролиги, где уступили Турции (2:3).

К слову, женская сборная Украины проиграла Колумбии малый финал Кубка претенденток.

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