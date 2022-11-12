Как сборная Украины в отборе к ЧМ-2023 Нидерланды в баскетбол обыграла: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЧМ-2023, квалификация, 3-й этап, 9-й тур

Нидерланды – Украина – 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

"Сине-желтые" сверхуверенно начали, поведя в дебюте 17:2. Ближе к середине первой четверти нидерландцы немного пришли в себя. Впоследствии им удалось сократить дефицит очков всего до трех пунктов. И все же сборная Украины завершила 10-минутку с преимуществом +7.

Зато вторая четверть стала бенефисом гостей. В первой части украинцы держали соперника на безопасном расстоянии в районе 10-ти очков. Но перед большим перерывом "сине-желтые" выдали фантастический отрезок (12:0) и довели преимущество до невероятных +24.

Привести матч к победе в такой ситуации было делом техники. Сборная Украины в двух последующих четвертях позволила нидерландцам хоть немного порадовать местную публику. "Оранжевые" выиграли обе 10-минутки, но лишь немного подсластили горечь поражения.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал защитник Илья Сидоров. Украинец набрал 25 очков и отдал 5 передач. Лучший у сборной Нидерландов – Кее Ван Дер Вурст – оформил всего 19 пунктов. 14 ноября "сине-желтые" примут Исландию в Риге.