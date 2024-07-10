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Баскетбольный чемпион Украины заявился в еврокубок на новый сезон

Днепр, Среда 10 июля 2024 14:59
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Баскетбольный чемпион Украины заявился в еврокубок на новый сезон Фото: Днепровцы не имели равных на внутренней арене в предыдущей кампании (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинский "Днепр" примет участие в Кубке Европы ФИБА 2024/25. Организатор турнира подтвердил участие триумфатора отечественной Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Команда Владимира Коваля начнет выступления по квалификации еврокубка. Днепровцы будут сеяными во время жеребьевки этапа.

"Днепр" узнает соперника в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА 19 июля. Предыдущий этап состоит из двух поединков – 24 сентября и 27 сентября. Семь победителей квалификации попадут в основную сетку соревнований.

Статус сеяного для "Днепра" сузил круг потенциальных оппонентов к семи. В частности, чемпион Украины может встретиться с бельгийским "Шарлеруа", загребским "Динамо", греческим "Маруси", "Нептунасом" из Клайпеды, мальтийским "Старлайтс", румынской "Констанцей" или словацкой "Превидзой".

Всего в основном раунде Кубка Европы ФИБА сыграют 40 команд. Полтора дестка коллективов получили прямые путевки, семь пройдут сквозь сито квалификации, а 18 – "опустятся" из предыдущего раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

К слову, украинец Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостона".

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